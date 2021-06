‘भाभी जी घर पर हैं’ फेम सौम्या टंडन पर लगा फेक ID बनवाकर कोविड वैक्सीन लगवाने का आरोप, ट्वीट कर एक्ट्रेस ने बताया सच

'भाभीजी घर पर हैं' में अनीता भाभी का किरदार निभाकर फेमस हुईं सौम्या टंडन के ऊपर फर्जी ID बनवाकर कोविड वैक्सीन लगाने का आरोप लगा है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये दावा किया गया कि जांच में उनका फर्जी आईकार्ड भी सामने आया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले पर विवाद होता देख सौम्या सामने आकर इसे 'फर्जी' करार देत हुए एक ट्वीट किया है।

आइए जानें क्या है पूरा मामला?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सौम्या टंडन पर आरोप है कि उन्होंने एक फ्रंटलाइन वर्कर की फेक आई बनवा कर ठाणे में कोविड 19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। सोशल मीडिया के जरिए एक पहचान पत्र सामने आया है, जिसमें सौम्या की तस्वीर लगी हुई है। इस पहचान पत्र में उनकी पहचान एक फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर दर्ज की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (टीएमसी) ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि वह इस पूरे मामले की जांच कर इसकी हकीकत सामने लाएगा।

ये खबर कोरी बकवास है मैंने कोई फेक आईडी नहीं बनवाई थी

इंटरनेट पर फेक फोटो वायरल हुआ देखकर और इस पर विवाद बढ़ता देख एक्ट्रेस सौम्या नाराज होते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस खबर और फोटो को फेक करार दिया है।

वह ट्वीट में लिखती हैं, 'मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मैंने ठाणे में फर्जी तरीके से वैक्सीन ली है, जबकि मैंने उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने घर के पास एक केंद्र से वैक्सीन का पहला डोज लिया है। कृपया असत्यापित फोटो और ऐसे दावों पर विश्वास न करें। '' वहीं एक ट्वीट में सैन्या ने इस आईडी को फेक कहा है।

Contrary to some media reports claiming that I have taken my first Covid vaccine dose from A facility in Thane by dubious means is untrue. I have taken my first jab but from a centre near my house following proper procedures. Please don’t believe in unverified reports and claims.