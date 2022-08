MMS लीक की खबरों के बीच, अंजली अरोड़ा का नया गाना रिलीज, जानें क्या बोले यूजर्स

MMS को लेकर खबरों में सुर्खियां बंटोर रहीं टीवी शो 'लॉक अप' फेम अंजलि अरोड़ा का नया गाना 'सईंया दिल में आना रे' रिलीज हो गया है। सोशल मीडिया पर देखें यूजर्स ने क्या रिएक्शन दिया है।



देसी गर्ल लुक में अंजलि अरोड़ा

अंजलि अरोड़ा ने अपनी लेटस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने डेब्यू सॉन्ग 'संईया दिल में आना' के रिलीज का अपडेट दिया है। अंजलि ने इस गाने का एक क्लिप शेयर कर लिखा है, Ready to make all my saiyyans go Chamchamachamcham! ---मेरे सभी सइयाओं को छमछमाछम करवाने के लिए तैयार हूं! ---उनके इस कैपशन पर यूजर्स उन्हें एमएमएस की खबरों से जोड़कर खूब ट्रोल कर रहे हैं।

आपको बता दें पिछले दिनों लीक हुए एक एमएमएस के साथ अंजलि अरोड़ा का नाम जोड़ा गया था। इस वीडियो में अंजलि अरोड़ा होने का दावा किया गया। बहरहाल, इस अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इस लीक्ड एमएमएस में अंजलि अरोड़ा ही हैं। एमएमएस लीक खबरों के बीच अपना पहला गाना रिलीज करना एक पब्लसिटी स्टंट जैसा मामला भी हो सकता है। टीवी शो लॉकअप के बाद अंजलि अरोड़ा का लुक रिलीज हुए गाने में बिलकुल अलग नजर आ रहा है। इस गाने में अंजलि देसी गर्ल लुक में ठुमके मारती हुईं नजर आ रही हैं। यूट्यूब पर इस गाने को रिलीज हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और इसे 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यह गाना साल 1951 में आई फिल्म बाहार के गाने सईंया दिल में आना रे का रिक्रिएट वर्जन है।

यहां देखें अंजलि अरोड़ा का गाना सईंया दिल में आना रे-

MMS क्वीन अंजलि अरोड़ा

बता दें कुछ दिनों में पहले मालदीव में अपनी दिकश अदाओं की तस्वीरें शेयर करने वालीं अंजलि का लीक्ड एमएमएस धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में एक इवेंट में पहुंची अंजलि से

लीक्ड एमएमएस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह का रिएक्शन देने से इंकार कर दिया। और अगला सवाल पूछने की गुजारिश की। यहां तक कि सोशल मीडिया पर यूजर्स के इस लीक्ड वीडियो को लेकर कमेंट और ट्रोलिंग जारी है। अंजलि के नए गाने को शेयर करने को लेकर भी यूजर्स कमेंट बॉक्स में उन्हें भद्दे कमेंट्स लिख रहे हैं। एक यूजर ने तो उन्हें ‘MMS क्वीन अंजल‘ तक टाइटल दे दिया है।



'कच्चा बादाम' फेम अंजलि अरोड़ा की जबदरदस्त फैन फॉलोइंग

सोशल मीडिया पर 'कच्चा बादाम' गाने पर ठुमके लगाकर फेमस हुईं Anjali Arora की इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फेम फॉलोविंग है। इंस्टा पर उनके 11.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो अंजलि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने वाले अपने वीडियोज से अच्छी खासी कमाई करती हैं। ये भी खबरें है कि वह अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए लाखों रुपये चार्ज करती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो

अंजलि अरोड़ा 'बिग बॉस ओटीटी' में भी नजर आ सकती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बातों-बातों में इस बात का इशारा किया था।