बेटे ऋतिक की फिल्म 'वॉर' को मिल रहे रिस्पॉन्स पर राकेश रोशन ने कही ये बात

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर' को फैन्स से काफी जबरदल्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी शानदार है और फिल्म ने 2 दिन में 74.70 करोड़ की कमाई कर ली है। बेटे ऋतिक की फिल्म को ऐसा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलने पर पिता राकेश रोशन ने अपना रिएक्शन दिया है। हाल ही में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा, 'हमारे लिए ये काफी गर्व करने का पल है। मैं पूरी यशराज फिल्म्स को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने सीधा सांड की आंख पर निशाना साधा है। वॉर एक सुपर एंटरटेनर है।'

#War #Hindi : Wed 51.60 cr, Thu 23.10 cr. Total: ₹ 74.70 cr. #Tamil + #Telugu : Wed 1.75 cr, Thu 1.25 cr. Total: ₹ 3 cr. Total: ₹ 77.70 cr #India biz. ⭐️ #War should gather momentum on Day 4 [Sat] and 5 [Sun], thus packing a superb total in its *extended* weekend.

#War is super-strong on Day 2 [working day], after the national holiday on Day 1 [#GandhiJayanti]... Collecting ₹ 20 cr+ on a working day - which happens to be Day 2 in this case - is a rarity... An achievement, since most biggies don’t score ₹ 20 cr on Day 1.