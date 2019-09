IIFA Awards में कभी वाइफ दीपिका का हाथ थामे, तो कभी दुपट्टा संभालते नजर आए रणवीर सिंह

Deepveer 😍 🔥 ولانها من تسعد قلبي و تنور عيني و تروق خاطري اكون لها كلشي 💜 #iifa #iifa2020 #deepveer #ranveersingh #deepikapadukone #deepveernews

A post shared by We are deepveer news fan page (@deepveer.news) on Sep 18, 2019 at 3:23pm PDT