होटल के कमरे में मृत मिली बंगाली एक्ट्रेस पायल, पुलिस जांच में जुटी

बंगाली टीवी और फिल्म एक्ट्रेस पायल चक्रवर्ती 5 सितंबर को सिलीगुड़ी के एक होटल में मृत पाई गईं। लोकल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता लगा है कि कोलकाता के नेहरू नगर की रहने वाली एक्ट्रेस पायल ने खुदकुशी कर ली है। बता दें कि पायल ने कई फिल्मों और सीरियल में छोटे-छोटे रोल्स किए हैं। इतना ही नहीं, वो 'एक मैशर साहित्य सीरिज', 'चोखर तारा तुई' और 'गोएंडा गिन्नी' में भी नजर आ चुकी है। पिछले कुछ समय से वो अपने फिल्मी करियर पर ध्यान दे रही थीं। बता दें कि पायल के निधन की जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर दी है।

#WestBengal: Bengali actor Payel Chakraborty was found dead in a hotel room in Siliguri last evening; Police investigation underway. pic.twitter.com/HvDzALbsf2