बांग्ला अभिनेत्री माधवी मुखर्जी को मिली अस्पताल से छुट्टी, जानें कब और कौनसे ओटीटी पर रिलीज होगी विजय की 'बीस्ट'

बांग्ला की दिग्गज अभिनेत्री माधवी मुखर्जी (Madhabi Mukherjee) को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं दूसरी ओर विजय थलापति (Vijay) के फैन्स भी खुश हैं, क्योंकि 'बीस्ट' भी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है।

