'डॉक्टर स्ट्रेंज' बोले- 'MCU में बॉलीवुड का सुपरहीरो भी आना चाहिए..', लिया इस एक्टर का नाम

Benedict Cumberbatch Talks about Bollywood actor in MCU: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया पर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता भी दिख रहा है। फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार में हॉलीवुड एक्टर बेनेडिक्ट कंबरबैच (Benedict Cumberbatch) नजर आ रहे हैं और एक बार फिर फैन्स से वाहवाही लूट रहे हैं। फिल्म के रिलीज के साथ ही बेनेडिक्ट ने फिल्म को लेकर चर्चा भी की और इस बीच उन्होंने बॉलीवुड को लेकर भी अपनी बात रखी।

बॉलीवुड पर क्या बोले बेनेडिक्ट कंबरबैच

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में बेनेडिक्ट ने बॉलीवुड की तारीफ करते हुए कहा, 'बहुत सारे बेहतरीन इंडियन एक्टर्स हैं, चाहें वो यूके में पैदा हुए हो जैसे सर बेन किंग्सले या फिर देव पटेल, जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके पास बेशुमार टैलेंट और शानदार सिनेमैटिक कल्चर है, जो लंबे वक्त से चल रहा है। मुझे वो फिल्ममेकर्स बहुत पसंद आए, जिन्होंने अंग्रेजी में काम किया और इंफ्लूएंस किया। मुझे लगता है कि बॉलीवुड को भी एमसीयू (मार्वेल सिनेमैटिक यूनिवर्स) का हिस्सा होना चाहिए, क्यों न एक उम्दा डांस और पहले इंडियन सुपरहीरो।'

बेनेडिक्ट ने लिया शाहरुख का नाम

वहीं जब बेनेडिक्ट से पूछा गया कि उनके मुताबिक कौनसा एक्टर एमसीयू का हिस्सा हो सकता है तो उन्होंने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन का नाम लिया। पीटीआई से बातचीत में बेनेडिक्ट ने कहा- खान, कमाल के हैं। बता दें कि शाहरुख खान फिल्म रा.वन में जबकि ऋतिक रोशन फिल्म कृष में सुपरहीरो का किरदार निभा चुके हैं। कृष सीरीज की तीन फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, वहीं चौथे पार्ट को लेकर काम जारी है।

कैसी है फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2

बात डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की करें तो फिल्म में नेडिक्ट कंबरबैच , एलिजाबेथ ओल्सन , बेनेडिक्ट वोंग, जोचिटल गोमेज और रेचेल मैकएडम्स प्रमुख किरदारों में हैं। लाइव हिंदुस्तान ने अपने रिव्यू में फिल्म को बढ़िया बताया है। वहीं बात फिल्म की कहानी की करें तो 'डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस' की कहानी अमेरिका जारवियस (जोचिटल गोमेज) के ईर्द गिर्द घूमती है, जिसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की शक्ति है। अमेरिका की मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज (बेनेडिक्ट कंबरबैच) से तब होती है, जब वो उनके यूनिवर्स में अपनी जान बचाते हुए पहुंच जाती है। फिल्म का निर्देशन सैम रैमी ने किया है।