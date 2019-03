आलिया भट्ट और वरुण धवन से पहले शादी करेंगी सोनाक्षी सिन्हा!

सोनाक्षी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'कलंक' के प्रमोशन में बिजी हैं।इस फिल्म प्रमोशन के लिए हाल ही में सोनाक्षी कलंक टीम के साथ डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर 2 में शामिल हुईं। इस दौरान आलिया भट्ट, वरुण धवन भी स्टेज पर नजर आए। शो में तीनों स्टार्स ने जमकर मस्ती की। इसी दौरीन सोनाक्षी ने अपने शादी को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया। सोनाक्षी ने अपने खुलासे में कहा कि वह वरूण-आलिया से पहले शादी करेंगी। सोनाक्षी के इस खुलासे को सुनकर शो की जज शिल्पा शेट्टी, अनुराग बसु और मौजूद दर्शन हैरान रह गए।

करण जौहर ने शेयर किया 'कुछ कुछ होता है' गाने का नया वर्जन

A perfect way to end the day with such AMAZING performances and to have @Varun_dvn, @aliaa08 and @sonakshisinha to be a part of #SuperDancerChapter3. But there is more in store for you, so see you tomorrow again at 8 PM for some more fun acts. #ShaadiSpecial pic.twitter.com/PRwDDdAnmy — Sony TV (@SonyTV) March 30, 2019

आपको बता दें कि डांस रिएलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 3 में आलिया भट्ट और वरुण धवन और सोनाक्षी से उनके पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल किया गया। इनसे यह पूछा गया कि आप लोगों में से सबसे पहले शादी किसकी शादी होगी? इस सवाल को सुनते ही सोनाक्षी सबसे पहले खुद का नाम लिया। सोनाक्षी के इस जवाब को सुनकर शो की जज शिल्पा शेट्टी भी उनसे पूछने लगी कि वह किससे और कब शादी करने वाली हैं। ऐसे में सोनाक्षी ने बताया कि वह बस आलिया और वरुण से पहले शादी करना चाहती हैं।

Looking at our Famous Tejas perform, @sonakshisinha was reminded of Prabhudeva sir, as she feels that he was born to be a dancer. RT if you agree with her. #SuperDancerChapter3 #ShaadiSpecial pic.twitter.com/frJ1GoWC7k — Sony TV (@SonyTV) March 30, 2019

VIDEO: सपना चौधरी ने अपनी फीमेल फैन के साथ किया जबरदस्त डांस, देखकर बेकाबू हुए दर्शक

This Bihu dance between Jayshree and @sonakshisinha was simply adorable and beautiful to watch. RT if you felt the same and hit the LIKE button if you loved this duo. #SuperDancerChapter3 #ShaadiSpecial pic.twitter.com/8ClW3dQg9n — Sony TV (@SonyTV) March 30, 2019

इतना ही नहीं सोनाक्षी दर्शकों और शो के जजों से अपने लिए दु्ल्हा ढूढ़ने के लिए निवेदन करती हुईं नजर आईं। सोना आगे अपनी शादी की प्लान बताते हुए कहती हैं कि वह शादी करने और सैटल होने के लिए तैयार हैं। वह बस सही इंसान की तलाश कर रही हैं। सोनाक्षी का शादी के बारे में बोलने पर उनके फैंस समेत हर कोई हैरान था। सबको लगा कि सोनाक्षी अब अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बात बताने वाली हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वह अभी सिंगल हैं और दूल्हा ढूंढ़ रही हैं। अब देखना होगा कि सच में सबसे पहले किसकी शादी होती है।

वहीदा रहमान का खुलासा, बोलीं- सेट पर अमिताभ को जडे़ थे जोरदार थप्‍पड़!