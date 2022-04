हिंदी न्यूज़ मनोरंजन Beast Movie Review: विजय थलपथी की फिल्म को मिली 4 स्टार रेटिंग, KGF 2 को मिलेगी कड़ी टक्कर

Beast Movie Review: विजय थलपथी की फिल्म को मिली 4 स्टार रेटिंग, KGF 2 को मिलेगी कड़ी टक्कर

Beast First Film Review: विजय बहुत डैशिंग लगे हैं और उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। हर फ्रेम में उन्होंने कमाल कर दिया है। फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले बहुत इंगेजिंग है। डायलॉग्स तालियों के लायक है

Tue, 12 Apr 2022 01:59 PM

