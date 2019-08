Batla House Box Office Collection Day 7: जॉन अब्राहम की फिल्म ने पकड़ी धीमी रफ्तार, सातवें दिन कमाए केवल इतने करोड़

Batla House Box Office Collection Day 7: जॉन अब्राहम और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘बाटला हाउस’ की सातवें दिन की कमाई सामने आ चुकी है। इस फिल्म ने सातवें दिन धीमी रफ्तार पकड़ी है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में फिल्म ने केवल 3 से 4 करोड़ की कमाई की है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ‘बाटला हाउस’ ने 3.75 करोड़ की कमाई की है। टोटल कलेक्शन की अगर बात करें तो वह 60 करोड़ के आसपास आ चुका है।

फिल्म में जॉन अब्राहम एक पुलिसकर्मी की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, मृणाल ठाकुर इसमें जॉन अब्राहम की पत्नी के किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म की कहानी मजबूत न होने के कारण, बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है। फिल्म 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिलीज हुई थी। हालांकि पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा रहा था। लेकिन बाद में ये धीमा पड़ गया।

#BatlaHouse is steady on weekdays... With no major opposition next week [till #Saaho], should continue to collect well... 15.55 cr, Fri 8.84 cr, Sat 10.90 cr, Sun 12.70 cr, Mon 5.05 cr, Tue 4.78 cr. Total: ₹ 57.82 cr. India biz.