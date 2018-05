अब फिल्मी दुनिया में होगी बराक ओबामा की एंट्री, पत्नी के साथ मिलकर करेंगे ये काम

राजनीति में दमदार भूमिका निभाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अब फिल्मी दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं। जी हां, ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के साथ कई सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब वो दोनो साथ मिलकर फिल्में और टीवी शो प्रोड्यूस करेंगे।

नेटफ्लिक्स ने किया ट्वीट...

नेटफ्लिक्स ने इस बात की जानकारी खुद दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- बराक और मिशेल जो फिल्में और सीरीज प्रोडयूस करेंगे उनमें स्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड, डॉक्यूमेंट्री और फीचर सीरीज शामिल होंगी। फिलहाल प्रोग्राम से जुड़ी बाकी किसी जानकारी के बारे में अभी नहीं बताया गया है।

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.