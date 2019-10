Bala Trailer Twitter Reaction: आयुष्मान खुराना को 'गंजा' देखकर खुश हुए फैंस, एक्टर की ऐसे कर रहे हैं तारीफ

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'बाला' का ट्रेलर आ गया है। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक ऐसे नौजवान की भूमिका में है जिसके बाल झड़ चुके हैं। बिना बालों के युवक को लेकर समाज में कैसी मानसिकता है और वो कैसे लोगों के बीच हंसी का पात्र बनता है। ये सब कुछ इस फिल्म में दिखाया जाएगा। आयुष्मान खुराना की इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने। पहले ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली होगी।

2.47 मिनट के इस ट्रेलर में आयुष्मान खुराना पूरी तरह से छाए हैं। गंजे युवक के रूप में उनकी परेशानी खूब गुदगुदा रही हैं। जबकि भूमि पेड्नेकर भी दमदार रोल में दिखाई दे रही हैं तो वहीं ट्रेलर में आने वाले वन लाइनर भी काफी शानदार है। ट्रेलर आने के बाद यह ट्विटर पर #BalaTrailer से ट्रेंड करने लगा है। वहीं इस फिल्म के फैंस इस ट्रेलर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर को हर कोई कह रहा है कि आयुष्मान फिर से एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लेकर आ रहे है तो कोई कह रहा है कि सिर्फ आयुष्मान ही वह कलाकार है जोकि अपने फैंस को कुछ नया परोसते है।

यहां देखें फैंस के रिएक्शन

Interesting topic ,many people have problem regarding hair fall . All the best @ayushmannk