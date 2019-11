Bala Celeb and fans Reaction: आयुष्मान खुराना की एक्टिंग के दिवाने हुए फैंस, ट्विटर पर ऐसे कर रहे हैं तारीफ

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) की मोस्ट अवटेड फिल्म बाला (Bala) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म देखने के लिए दर्शकों के बीच भी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। फिल्म को लेकर और आयुष्मान-भूमि पेडनेकर और यामी गौतम की एक्टिंग को लेकर फैंस उनकी काफी तारीफ कर रह हैं। फैंस का कहना है कि यह फिल्म पहले ही सप्ताह में बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा देगी। दर्शकों के अलावा सेलेब्स से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं कुछ लोग फिल्म को मास्टर पीस बता रहे हैं तो कुछ जमकर तारीफ कर रहे है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीती रात आयुष्मान खुराना ने अपनी फिल्म बाला की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जिसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे कलाकार पहुंचे थे। इन कलाकारों ने ट्विटर पर फिल्म बाला की जमकर तारीफ की है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि आयुष्मान खुराना की फिल्म उन सभी उम्मीदों पर खरी उतरी है, जो इसके लगाई जा रही थीं।

आपको बतादे कि एक तरफ फिल्म जहां दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन करने में कामयाब है वहीं फिल्म में ना केवल शानदार परफॉर्मेंसेज हैं बल्कि इसकी कहानी में एक सुंदर मैसेज भी छुपा हुआ है, जो समाज में गंजे लोगों के प्रति सम्मान का भाव जगाएगा।

यहां देखें फैंस और सेलेब्स रिएक्शन

#bala is a beautiful world created by @amarkaushik . Entire cast is amazing @ayushmannk sirrrrr superb @bhumipednekar is effortlessly cool and @yamigautam lets make a tik tok soon loved u go catch it. Dino don’t be shy now congratulations .

Watched #Bala 👨🏼‍🦲last night. Its such a wonderful film, with a great message... @amarkaushik amazing job man... @ayushmannk once again great choice and a super performance. @bhumipednekar such a courageous role... hats off ... @yamigautam u were terrific... #dinovijan congrats man

@ayushmannk is living his dream. No God Father dream of ruling the industry & making it big here. He is an #SRKian and is truly proving this. Definitely he is going to be next King after @iamsrk Like SRK he is taking those risks early in his career. #Bala