BAFTA Awards में कहीं RRR का नाम तक नहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने निकाला गुस्सा

ऐप पर पढ़ें

BAFTA Awards 2023 में जर्मन फिल्म 'All Quiet on the Western Front' का बोलबाला रहा। BAFTA Awards कई वजहों से सुर्खियों में रहा लेकिन सोशल मीडिया पर इसे ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि किसी भी कैटेगरी में RRR नहीं जीती है। Best Sound और Best Original Score की कैटेगरी में जहां राजामौली की फिल्म RRR के गाने 'Natu Natu' ने बाजी मारी है, वहीं इस अवॉर्ड शो में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला।

RRR को किसी भी कैटेगरी में जगह नहीं

राजामौली की फिल्म RRR को जहां तमाम हॉलीवुड फिल्ममेकर्स और अवॉर्ड शोज ने सराहा है, वहीं BAFTA Awards में इसे कहीं पर नॉमिनेशन तक नहीं मिला। गुस्साए भारतीय फैंस ट्विटर पर BAFTA Awards के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि 'All Quiet on the Western Front' को बड़ी जीत दिलाने के लिए ऐसा किया गया है।

ट्विटर पर ट्रोल हो रहा बाफ्टा अवॉर्ड्स

एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा- यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इसे कोई भी नॉमिनेशन या अवॉर्ड नहीं दिया गया। BAFTA Awards क्या इस मास्टरपीस के लिए तैयार नहीं था। एक शख्स ने लिखा- BAFTA में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह RRR को किसी कैटेगरी की नॉमिनेशन लिस्ट में भी ला पाता। क्या ऐसा इसलिए था कि कहीं ब्रिटिश निगेटिव इमेज में ना दिखाई पड़ जाएं।

7 से ज्यादा कैटेगरीज में मारी बाजी

बता दें कि जर्मन फिल्म 'All Quiet on the Western Front' फ्रांसीसियों का जर्मन्स पर जुल्म दिखाती है। फिल्म में कई सीन बेहद भावुक कर देने वाले हैं। यह एक वॉर मूवी है जिसने बाफ्टा अवॉर्ड्स में 7 से ज्यादा कैटेगरीज में बाजी मारी है। जहां तक राजामौली की फिल्म RRR की बात है तो देश-दुनिया में तहलका मचा चुकी इस फिल्म का बाफ्टा में कहीं नामोनिशान नहीं दिखा।