बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में टीवी कपल्स ने बटोरी लाइमलाइट, फिर से ट्रोल हो गईं अंकिता लोखंडे

Baba Siddiqui Iftar Party: बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन संग पहुंची हुई थी। पार्टी से सामने आए एक वीडियो के बाद दोनों लगातार ट्रोल्स के निशाने पर है।

Garima Singh Mon, 18 Apr 2022 09:03 AM

