Salman Khan At Iftaar Party: भाईजान के लिए Baba Siddiqui ने दिखाई दरियादिली, सिर में चोट लगने से बाल-बाल बचाया

बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बी-टाउन के कई सेलेब्स शामिल हुए। पार्टी में सलमान खान भी शरीक हुए थे। वहां से जाते हुए कार में बैठने के दौरान भाईजान का सिर दरवाजे से टकराने से बाल-बाल बचा।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Mon, 18 Apr 2022 02:18 PM

