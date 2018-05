'बाहुबली 2' ने चीन में सलमान-आमिर को दी मात, लेकिन इस फिल्म से रह गई पीछे

साल 2017 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुलबली 2:द कन्क्लूजन' का जादू आज भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे फिल्म तो एक साल पहले रिलीज हुई हैं तो आपको बता दें कि बाहुबली चीन के पर्दे पर धमाल मचाने आ चुकी है। यहां फिल्म ने पहले दो दिन ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म ने पहले ही दिन 19 करोड़ कमा लिए और इसी के साथ आमिर-सलमान की फिल्मों को पछाड़ दिया।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया कि शुरुआती दो दिनों में फिल्म ने 5.37 मिलियन डॉलर (35.89 करोड़ रुपये) का बिजनेस कर लिया है। यह हफ्ता 'बाहुबली 2' के लिए काफी अहम हैं, क्योंकि अगले हफ्ते हॉलीवुड फिल्म 'अवेंजर्स द इनफिनिटी वॉर' चीनी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी।

#Baahubali2 sees minimal growth on Day 2 in CHINA... Has one week to score, since #AvengersInfinityWar [next week] is expected to dominate market share.



Fri $ 2.43 mn

Shows: 51,494

Footfalls: 484,276



Sat $ 2.94 mn

Shows: 46,413

Footfalls: 592,841



Total: $ 5.37 mn [₹ 35.89 cr]