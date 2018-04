Baaghi 2 Box Office Collection: 100cr से इतनी दूर है 'बागी-2', बंद का भी नहीं पड़ा असर

100 करोड़ से इतनी दूर...

फिल्म ने 4 दिनों में जिस तरह की कमाई की है। उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि 'बागी-2' मंगलवार तक 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर लेगी।

It's often said that action films don't work or find limited patronage Overseas, but #Baaghi2 has proved the thought wrong... Collects $ 3.4 million [₹ 22.11 cr] in its opening weekend... SUPERB!