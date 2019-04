चीन में 'अंधाधुन' का जादू बरकरार, कमाए इतने करोड़

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'अंधाधुन' ने चीन में 303.36 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। एक व्यापार विश्लेषक का कहना है कि इसके बाद से फिल्म चीन में तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

संजय राउत द्वारा निर्मित इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, तब्बू और राधिका आप्टे ने प्रमुख भूमिका निभाई है। फिल्म चीन में 3 अप्रैल को 'द पियानो प्लेयर' शीर्षक से रिलीज हुई थी और तब से लेकर अब तक फिल्म ने चीनी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है।



ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोमवार को ट्वीट किया कि अंधाधुन ने चीन में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। चीन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यह तीसरी भारतीय फिल्म बन गई है। इसने कुल 303.36 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

#AndhaDhun crosses ₹ 300 cr in #China... Eyes $ 50 million mark... Emerges the third highest grossing *Indian film* in #China... [Week 3] Fri $ 1.61 mn, Sat $ 3.45 mn, Sun $ 2.93 mn. Total: $ 43.45 million [₹ 303.36 cr].