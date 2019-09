Dream Girl: आयुष्मान की फिल्म का चला जादू, पहले दिन कमाए इतने करोड़

आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की कहानी को सभी बहुत पसंद कर रहे हैं और इसी बीच फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी भी सामने आ गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 10.05 करोड़ की कमाई कर ली है। बता दें कि इस फिल्म ने उरी और लुक्का छुप्पी फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन से ज्यादा की कमाई की है।

#DreamGirl takes a heroic start... Emerges #AyushmannKhurrana’s biggest opener to date... Has also opened bigger than several mid-range films [2019] like #Uri [₹ 8.20 cr], #LukaChuppi [₹ 8.01 cr] and #Chhichhore [₹ 7.32 cr]... Fri ₹ 10.05 cr. #India biz.