'Dream Girl' रिलीज होने से पहले आयुष्मान खुराना ने शुरू कि 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' की शूटिंग

बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल (Dream Girl) को लेकर आयुष्मान खुराना काफी चर्चे में है। आयुष्मान खुराना की इस फिल्म के रिलीज होने में कुछ समय है। इसी बीच आयुष्मान खुराना ने अपनी दूसरी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शूरू कर दी है। जी हां आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना ने अब अपनी सुपरहिट फिल्म शुभ मंगल सावधान के सीक्वल यानि शुभ मंगल ज्यादा सावधान (Shubh Mangal Zyada Saavdhan) की शूटिंग आज से शुरू कर दी है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है।

'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' की शूटिंग की जानकारी देते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने तस्वीरें भी शेयर की है। वहीं ट्वीट में लिखा है कि मंगलवार के इस शुभ मुहूर्त पर प्रस्तुत करते हैं। वहीं ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने भी ट्वीट कर जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि आज मुंबई में फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' का मुहुर्त हुआ। फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान अगले साल 13 मार्च को रिलीज होने जा रही है।

मंगलवार के इस शुभ मुहूर्त पर प्रस्तुत करते हैं #ShubhMangalZyadaSaavdhan . Our next with @aanandlrai and @ayushmannk , releasing on 13th March 2020. Shoot starts today... 🎬 @raogajraj @Neenagupta001 @hiteshkewalya @tseries @cypplOfficial pic.twitter.com/1xTWRim4TQ

Puri ki puri #Kaira fandom ki taraf se a HUGE, GIGANTIC, HEARTFELT thank you, loads of good luck and the best of wishes to #AyushmannKhurrana and the entire team of #ShubhMangalZyadaSaavdhan!

