कंगना रनौत के बाद प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में आए Ayushmann, पाकिस्तान ने की थी UN Goodwill Ambassador for Peace के पद से हटाने की मांग

पाकिस्तान मानवाधिकार मंत्रालय ने प्रियंका चोपड़ा को यूएन गुडविल एम्बेसडर फॉर पीस के पद से हटाने की डिमांड रखी थी। जिसके चलते प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में जावेद अख्तर और कंगना रनौत ने बयान दिया था। अब आयुष्मान खुराना का इस मामले पर बयान सामने आया है। आयुष्मान खुराना ने भी प्रियंका चोपड़ा को सपोर्ट करते हुए कहा है कि भारत, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा करता आ रहा है। प्रियंका चोपड़ा हमारे देश को बहुत ही अच्छी तरह दर्शाती हैं। वे केवल एक भारतीय आयकन ही नहीं बल्कि ग्लोबल आयकन हैं। आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के नाते वे भारत का बेहद अच्छी तरह प्रतिनिधित्व करती हैं। ये बयान उन्होंने फिल्म अंधाधुन के नेशनल अवॉर्ड जीतने की खुशी में हुई पार्टी के दौरान दिया।

