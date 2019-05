इस दिन रिलीज होगी 'Article 15', आयुष्मान खुराना ने किया खुलासा

बधाई हो' और 'अंधाधुन' की जबरदस्त सफलता के बाद आयुष्मान खुराना एक बार फिर पर्दे पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं। उनकी अगली फिल्म 'आर्टिकल 15' की रिलीज डेट की घोषणा हो गई है। अब जल्द ही आयुष्मान खुराना पुलिस की वर्दी अपनी एक्टिंग का तड़का लगाएंगे। इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए मेकर्स ने ऐलान किया है कि 'आर्टिकल 15' इस साल 28 जून को रिलीज होगी। इस घोषणा के साथ ही फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है। अब फैंस को इस फिल्म का ट्रेलर और गाना को लेकर बेताब हैं।

#Article15, an investigative drama starring Ayushmann Khurrana, to release on 28 June 2019... Costars Isha Talwar, M Nassar, Manoj Pahwa, Sayani Gupta, Kumud Mishra and Mohd Zeeshan Ayyub... Directed by Anubhav Sinha. pic.twitter.com/LmtXDCa55D