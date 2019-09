Dream Girl: 'पूजा' ने जीता दर्शकों का दिल, फिल्म ने 3 दिन में ही कमा लिए इतने करोड़

आयुष्मान खुराना और नुसरत भरूचा की फिल्म 'ड्रीम गर्ल' तो बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। फिल्म की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि फिल्म ने 3 दिन में 44.57 करोड़ की कमाई कर ली है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 10.05 करोड़, दूसरे दिन 16.42 और तीसरे दिन यानी कि रविवार को फिल्म ने 18.10 करोड़ की कमाई की है। तो इस हिसाब से फिल्म ने 3 दिन में 44.57 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म अब 50 करोड़ से बस कुछ ही दूरी पर है।

#DreamGirl runs riot at the BO... Packs a fantastic total, setting the BO on 🔥🔥🔥 on Day 2 and 3... Trends better than #Raazi [₹ 32.94 cr], #Stree [₹ 32.27 cr] and #Uri [₹ 35.73 cr]... Fri 10.05 cr, Sat 16.42 cr, Sun 18.10 cr. Total: ₹ 44.57 cr. #India biz.