Avengers endgame box office collection day 2: फिल्म ने भारत में दूसरे दिन की इतने करोड़ की कमाई, देखकर दंग रह जाएंगे

Avengers endgame box office collection day 2 : Avengers EndGame ने पहले ही दिन Box Office पर धमाल मचा दिया था। Avengers EndGame हॉलीवुड के साथ भारत के सिनेमाघरों में भी तेजी से कमाई कर रही है। फिल्म एवेंजर्स एंडगेम सभी की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। पहले ही दिन 53 करोड़ का शानदार आंकड़ा छूकर सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अब दूसरे दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है।

दूसरे दिन फिल्म की झोली में 51.30 करोड़ आए। वहीं पहले दिन फिल्म ने रूपये 53 करोड़ की कमाई कर शानदार ओपनिंग की थी। दो दिन का पूरा कलेक्शन 104.50 करोड़ हो चुका है जो कि हिस्टोरिक टोटल है।

#AvengersEndgame crosses ₹ 💯 cr in *2 days*... #Baahubali2 [#Hindi] crossed ₹ 💯 in *3 days* and so did the biggies from the *Hindi* film industry... #AvengersEndgame is all set to have the highest ever opening weekend... Boxoffice is on 🔥🔥🔥.