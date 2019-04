Avengers endgame box office collection day 3 : सिर्फ 3 दिनों में एवेन्जर्स एंडगेम ने कर डाली इतनी कमाई, जानकर दंग रह जाएंगे!

Avengers endgame box office collection day 3 : Avengers EndGame ने पहले ही दिन Box Office पर धमाल मचा दिया था। Avengers EndGame हॉलीवुड के साथ भारत के सिनेमाघरों में भी तेजी से कमाई कर रही है। फिल्म एवेंजर्स एंडगेम सभी की उम्मीदों पर खरी उतर रही है।

पहले ही दिन 53 करोड़ का शानदार आंकड़ा छूकर सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और दूसरे दिन भी फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। वहीं तीसरे दिन इस फिल्म ने भारत में 52.7 करोड़ की कमाई की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वीकेंड पर इस फिल्म ने 157.20 करोड़ की कमाई की है। जबकि फिल्म का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 187.14 करोड़ रुपये है।

#AvengersEndgame runs riot at the BO...

⭐️ Breaches ₹ 50 cr mark on all three days [Fri, Sat, Sun]

⭐️ Crosses ₹ 150 cr in *3 days*

⭐️ Eclipses *opening weekend* biz of ALL #Hindi films

⭐️ Emerges biggest #Hollywood opener *to date*