Avengers endgame box office collection day 8: एक हफ्ते में की एवेन्जर्स एंडगेम ने इतने करोड़ की कमाई

Avengers endgame box office collection day 8: Avengers EndGame ने पहले ही दिन Box Office पर धमाल मचा दिया था। Avengers EndGame हॉलीवुड के साथ भारत के सिनेमाघरों में भी तेजी से कमाई कर रही है। फिल्म एवेंजर्स एंडगेम सभी की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। और ये कमाई अभी तक जारी है। फिल्म को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। इसके शोज अभी भी कई जगहों पर हाउसफुल चल रहे हैं।

ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। जहां तक बात फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की है तो बता दें कि फिल्म 300 करोड़ की कमाई कर चुकी है और जल्द ही 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद लगाई जा रही है।

#AvengersEndgame biz at a glance...

Crossed ₹ 50 cr: Day 1

₹ 100 cr: Day 2

₹ 150 cr: Day 3

₹ 200 cr: Day 5

₹ 250 cr: Day 7

Will it finish at ₹ 350 cr or cruise past ₹ 400 cr?... Biz in Week 2 will be the deciding factor. India biz.