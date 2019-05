बॉक्स ऑफिस पर एवेंजर्स: एंडगेम का राज, 17वें दिन कमाए इतने करोड़

सुपरहीरोज से सजी फिल्म एवेंजर्स: एंडगेम्स ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। फिल्म ने रिलीज के आज 17दिन हो गए हैं। इन 17 दिनों के भीतर इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने अबतक 350 करोड़ कमाई कर ली है।

बॉक्स ऑफस इंडिया की रिपोर्ट की माने तो 'एवेंजर्स एंडगेम' (Avengers Endgame) ने शनिवार को 5.50 करोड़ की कमाई करने में कामयाब हुई थी। रिपोर्ट का कहना है कि शनिवार तक फिल्म ने 342 करोड़ से ऊपर की कमाई है। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रविवार को करीब 8 करोड़ की कमाई की है। कुल मिलाकर फिल्म को वीकेंड का जबरदस्त फायदा हुआ है। आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं तरण आदर्श ने भी फिल्म के नए आकड़े शेयर किए हैं।

