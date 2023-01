अवतार फेम जेम्स कैमरून का राजामौली को ऑफर, कहा-'हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहते हैं, तो....'

ऐप पर पढ़ें

इन दिनों जहां हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water)की धूम देखने को मिल रही है तो दूसरी ओर इंडियन फिल्म 'आरआरआर' (RRR) को भी ग्लोबली दर्शकों का प्यार मिल रहा है। हाल ही में अवतार और टाइटैनिक (Titanic) जैसी बड़ी और क्लासिक फिल्में बनाने वाले जेम्स कैमरून (James Cameron) ने आआरआर के निर्देशक एस एस राजामौली (SS Rajamouli) से मुलाकात की तो उन्हें हॉलीवुड का ऑफर तक दे दिया। जेम्स और राजामौली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

राजामौली और कैमरून की मुलाकात

जाने माने हॉलीवुड फिल्मकार जेम्स कैमरून 'आरआरआर' के लिए वैश्विक स्तर पर वाहवाही बटोर रहे फिल्म निर्देशक एस एस राजामौली के काम से काफी प्रभावित हैं और उन्होंने निर्देशक को प्रस्ताव दिया है कि यदि वह हॉलीवुड में काम करने के इच्छुक हैं, तो वह उनकी मदद करने के इच्छुक हैं। राजामौली और 'आरआरआर' के संगीतकार एम एम कीरावानी ने हाल में 'क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड्स' (सीसीए) में कैमरून से मुलाकात की थी। फिल्म ने सीसीए में विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और 'नाटु नाटु' के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार अपने नाम किया है। इससे पहले गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी 'नाटु नाटु' को सर्वश्रेष्ठ गीत की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था।

हॉलीवुड का मिला ऑफर!

'आरआरआर' के ट्विटर हैंडर पर राजामौली और कैमरून की मुलाकात की एक छोटी क्लिप साझा की गई है। इस वीडियो में कैमरून कह रहे हैं, ''यदि आप यहां फिल्म बनाना चाहें, तो आइए बात करते हैं।'' 'द टर्मिनेटर', 'एलियन्स', 'टाइटैनिक' और 'अवतार' जैसी हिट फिल्मों के निर्देशक कैमरून वीडियो में आरआरआर के निर्देशन और कहानी की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कीरावानी के काम भी सराहना की।

आलिया-अजय का भी कैमियो

गौरतलब है कि राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म 'आरआरआर' भारतीय क्रांतिकारियों की एक कहानी है। फिल्म में राम चरण और जूनियर एनटीआर अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म 1920 के दशक के समय पर आधारित है जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट ने भी काम किया है। फिल्म के साथ ही साथ इसके गाने और डांस स्टेप्स भी खूब हिट साबित हुए हैं।