ब्लॉकबस्टर साबित हुईं ये हॉलीवुड फिल्में, अवतार-2 तो दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर कौन?

हॉलीवुड फिल्मों का एक वक्त पर भारत में कुछ खास क्रेज नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से मेकर्स ने अलग-अलग भाषाओं में डब करके फिल्मों को रिलीज करना शुरू किया तब से स्थिति बिलकुल बदल गई। इस फॉर्मूले से न सिर्फ मार्वल फिल्मों ने इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर लिया बल्कि अन्य हॉलीवुड फिल्मों में भी तगड़ी कमाई करना शुरू कर दिया। लेकिन भारत में अभी तक की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्में कौन सी रही हैं?

Avatar-2 को मिली है दूसरी पोजिशन

ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से बात करें तो मार्वल स्टूडियो की Avengers Infinity Wars भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया में 228 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। इसके अलावा बात करें दूसरी सबसे बड़ी फिल्म की तो इसी साल रिलीज हुई Avatar The Way of Water इस लिस्ट में दूसरी पोजिशन पर आ गई है। फिल्म ने अभी तक 265 करोड़ 50 लाख रुपये का बिजनेस कर लिया है।

पहले नंबर पर है मार्वल की यह बड़ी फिल्म

अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस लिस्ट में पहले नंबर पर कौन सी फिल्म है? तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में Avengers EndGame ने पहली पोजिशन हासिल की है। मार्वल यूनिवर्स की यह फिल्म सिर्फ इंडिया से 373 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन करने में कामयाब रही थी। फिल्म की रिलीज के वक्त थिएटर्स हाउसफुल रहे थे।

मार्वल को क्यों लाने पड़े नए सुपरहीरोज?

मार्वल यूनिवर्स की यह अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म थी जिसमें सभी सुपरहीरो एक साथ नजर आए थे। इसी फिल्म में मार्वल का सबसे पॉपुलर सुपरहीरो आयरन मैन मर जाता है और इसी फिल्म के अंत में कैप्टन अमेरिका भी बूढ़ा हो जाता है। ऐसे में मार्वल के सामने मजबूरी हो गई कि उसे कई नए सुपरहीरोज मार्केट में उतारने पड़े।