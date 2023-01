Box Office: भारत में 400 करोड़ के इतने करीब पहुंची 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की कमाई, जानें वर्ल्डवाइड कलेक्शन

ऐप पर पढ़ें

Avatar- The Way Of Water Box Office Collection: निर्देशक जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'(Avatar- The Way Of Water) न सिर्फ ग्लोबली दर्शकों से वाहवाही लूट रही है, बल्कि फिल्म तेजी से कमाई भी कर रही है। फिल्म को इंडिया में भी काफी पसंद किया जा रहा है और रिलीज के 35वें दिन भी फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया। फिल्म का इंडियन कलेक्शन 400 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है। वहीं इस रिपोर्ट में आपको फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी बताएंगे।

कितना हुआ अवतार 2 का कलेक्शन

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने पहले दिन 41 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी। वहीं फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही 129 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया था। इसके साथ ही फिल्म ने पहले हफ्ते में 192.75 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 18वें दिन करीब 18 लाख रुपये की कमाई की है। फिल्म का कुल कलेक्शन अभी तक करीब 385.44 करोड़ रुपये हो गया है। याद दिला दें कि इससे पहले भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म 'एवेंजर्स- एंडगेम' रही थी जिस ने 373.22 करोड़ रुपये की कमाई की थी। लेकिन अब अवतार 2 ने उसे मात दे दी है।

कितना हुआ अवतार 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवतार 2 का बजट 250 मिलियन डॉलर्स (2000 करोड़ रुपए) बताया जा रहा है। बात अवतार 2 के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो ये करीब 16 हजार करोड़ के करीब पहुंच गया है और इसने कमाई के मामले में ‘स्पाइडमैन: नो वे होम’ को पछाड़ दिया है। ‘स्पाइडमैन: नो वे होम’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 15,623.58 करोड़ रुपये था। बता दें कि वैराइटी की रिपोर्ट के मुताबिक अवतार 2, दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली 6वीं फिल्म है। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक ने करीब 18 हजार करोड़ तो अवतार ने 24 हजार करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।