AVATAR ने सिर्फ 3 दिन में किया 3500 करोड़ का बिजनेस, लेकिन भारत से कितनी हुई कमाई?

जेम्स कैमेरन के निर्देशन में बनी फिल्म AVATAR: THE WAY OF WATER ने दिसंबर में दिवाली सा माहौल पैदा कर दिया है। फिल्म ने पहले ही वीकेंड में 3500 करोड़ रुपये का ग्लोबल कलेक्शन करके साबित कर दिया है कि अगर फिल्म अच्छी हो तो उसकी रिलीज डेट मैटर नहीं करती। फिल्म के भारतीय बिजनेस की बात करें तो सिर्फ तीन दिनों में फिल्म 160 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है।

'अवतार' को मिली धमाकेदार ओपनिंग

फिल्म को मेगा लेवल पर प्रमोट किया जा रहा था और माना जा रहा था कि बॉक्स ऑफिस पर यह धमाकेदार शुरुआत करेगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन गौर करने की बात यह है कि फिल्म शुरुआती शोज के बाद अब सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के दम पर आगे बढ़ती जा रही है। अब प्रमोशन से ज्यादा इसे माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिलता नजर आ रहा है।

कितनी भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म?

फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इतना जोरदार रिस्पॉन्स मिल रहा है कि इसने क्रिसमस से पहले दिवाली का माहौल बना दिया है। यानि अमूमन इस तरह का जोरदार रिस्पॉन्स फिल्म को दिवाली के आसपास ही मिलता है। बता दें कि फिल्म को भारत में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया है।