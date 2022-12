Avatar 2: अब 300 करोड़ की तरफ बढ़ रही फिल्म, जानिए 9 दिन का नेट कलेक्शन

ऐप पर पढ़ें

थिएटर्स में किसी भी मजबूत हिंदी फिल्म के नहीं होने का 'अवतार' को सीधा फायदा मिल रहा है। हॉलीवुड की ये मेगा बजट मूवी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस कर रही है। Avatar The Way of Water का पहला हफ्ता ब्लॉकबस्टर हिट रहा है और अब आगे भी यह फिल्म तगड़ा बिजनेस कर रही है। माना जा रहा था कि इसे रोहित शेट्टी की फिल्म 'सर्कस' से टक्कर मिल सकती है लेकिन BO पर वो भी फुस्स साबित हुई।

जल्द 300 करोड़ पार करेगी फिल्म

दूसरे शनिवार को जेम्स कैमेरॉन की इस फिल्म ने 20 करोड़ 75 लाख रुपये का नेट बिजनेस किया। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका 9 दिन का नेट कलेक्शन 223 करोड़ रुपये हो चुका है। फिल्म ने बड़ी आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब माना जा रहा है कि 300 करोड़ क्लब में एंटर करना भी इसके लिए खास मुश्किल नहीं होगा।

थिएटर्स में नहीं है कोई कॉम्पटीशन

क्योंकि रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म की ओपनिंग और फर्स्ट वीकेंड खराब रहा है ऐसे में माना जा रहा है कि अवतार का दूसरा वीकेंड भी जोरदार रहेगा। फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी का भी पूरा फायदा मिलेगा क्योंकि थिएटर्स में अभी ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसे विजुअल अपील के लिए दर्शक सिनेमाघरों में देखने जाएं। क्योंकि अवतार को बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, ऐसे में इसे अच्छा फायदा मिलेगा।

साउथ के सिनेमाघरों से 50% कमाई

एक रिपोर्ट के मुताबिक Avatar The Way of Water को साउथ में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। दूसरे शनिवार को इस फिल्म के कुल बिजनेस का 50% इसे साउथ के राज्यों से मिला। फिल्म लोकल फिल्मों से आगे बढ़कर कमाई कर रही है। क्योंकि इसे IMAX और 3D में रिलीज किया गया है, इसलिए थिएटर्स में इसे लोग खूब देख रहे हैं।