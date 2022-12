Avatar 2 Box Office: दूसरे दिन भी ‘अवतार 2’ का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन, वीकेंड का फायदा

ऐप पर पढ़ें

Avatar The Way of Water Box Office Collection: 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' को दुनियाभर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म ने अमेरिका के साथ भारत में तहलका मचा दिया है। शुरुआती कलेक्शन के मामले में ही फिल्म ने हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह 'एवेंजर्स एंडगेम' के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म है। जेम्स कैमरून निर्देशित यह फिल्म पहले पार्ट के लंबे इतजार के बाद आई है। भारत में फिल्म ने पहले दिन से ज्यादा दूसरे दिनकलेक्शन किया।

कुल कितना रहा कलेक्शन

'अवतार: द वे ऑफ वॉर' भारत में हिंदी के साथ तमिल, तेलुगू और मलयालम रिलीज हुई। फिल्म ने पहले दिन 41 करोड़ का कलेक्शन किया। हिंदी में इसका कलेक्शन 21.7 करोड़, तेलुगू में 11.5 करोड़, तमिल में 2.5 करोड़ और मलयालम में 0.3 करोड़ रहा। दूसरे दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन 45 करोड़ कमाए हैं। दो दिन में फिल्म ने 86 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों का कलेक्शन

'एवेंजर्स एंडगेम' ने भारत में 53.10 करोड़ की कमाई की थी। हॉलीवुड की ही 'स्पाइडर मैन नो वे होम' ने 32.67 करोड़, 'एवेंजर्स इनफिनिटी वॉर' ने 31.30 करोड़, 'डॉक्टर स्ट्रेंज' ने 28 करोड़ का कलेक्शन किया।

दो हजार करोड़ में बनी फिल्म

'अवतार 2' भारी भरकम बजट में बनी है। फिल्म का बजट 250 मिलियन डॉलर्स यानी 2000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म को सफल होने के लिए लंबे समय तक सिनेमाघरों में टिके रहना होगा। बता दें कि जेम्स कैमरून ने 'टाइटैनिक' के बाद 'अवतार' बनाई। यह 2009 में रिलीज हुई थी। 'अवतार' के 13 साल बाद दूसरा पार्ट आया है। फिल्म के कुल 5 पार्ट बनेंगे।