Zero Audience Review: फिल्म देखकर कुछ ऐसा है फैन्स का रिएक्शन

शाहरुख खान(Shahrukh Khan), कैटरीना कैफ(Katrina Kaif) और अनुष्का शर्मा(Anushka Sharma) की फिल्म जीरो रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं, लेकिन अब दर्शकों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। फिल्म देखने के बाद वो सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं।

आप भी पढ़ें दर्शकों के रिएक्शन

Just watched #Zero All I'll say is WOW. — Swetha (@_swethar_) December 20, 2018

SRK fans from Akola having quite a time on #ZeroDay pic.twitter.com/zLEQYFOGLS — Bauua Universe (@SRKUniverse) December 21, 2018

After #Zero review Srkains right now pic.twitter.com/LMK2pALdhN — Veeru yadav 👨‍💻 (@thecharismatic6) December 21, 2018

SRK fans from Anand in their @BauuaSingh avatar to celebrate #ZeroDay 😍 pic.twitter.com/co8X5zXGjV — Bauua Universe (@SRKUniverse) December 21, 2018

Critics to Srk after giving back to back flop movies..#ZeroReview #zero pic.twitter.com/C3RQEeCm4i — Deep Valesha (@Deepvalesha1) December 21, 2018

Alright. #Zero is the most delightful SRK film after a long time. Spellbound performances from everyone. — Amit Gupta (@AmitGuptaWrites) December 20, 2018

Zero ऑनलाइन हुई लीक !

फिल्म की रिलीज के साथ ही इसके लीक हो जाने की खबर सामने आई है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म लीक के मामले में तमिल रॉकर्स TamilRockers) और टोरेंट (Torrent) जैसी वेबसाइट्स का नाम सामने आता है लेकिन इस बार इस मामले में इन वेबसाइट का नाम नहीं है। इस बार ट्विटर से फिल्म लीक हुई है।

ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाकर इस फिल्म के कुछ सीन्स लीक किए गए हैं।