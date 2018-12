SIMMBA Audience Review: फिल्म देखकर कुछ ऐसा है फैन्स का रिएक्शन

रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अब ऑडियंस ने भी फिल्म देखकर सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया है। पढ़ें ऑडियंस का रिएक्शन-

@RanveerOfficial I loved simmba! Full on action and emotional movie 10 on 10!#Simmba

And I m going to watch #Simmba once again only for that entry scene of @ajaydevgn .. what an entry dude 😻😍😘😘 in love with the scene ❣

#Simmba is one of the best cop / revenge drama seen in Hindi cinema Rohit Midas touch shetty yet again delivers a film which is entertaining, engaging and keeps the audience glued to its seats. This universally appealing film will challenge all records and break many.

Rohit Shetty does it again.. He gives Ranveer his career's biggest BLOCKBUSTER #Simmba.. What a lethal combination these two are.. I you really love commercial cinema then see it only in single screen.. Guaranteed seeti pe seeti every five minutes..

4.5 stars

I don't remember the last time I had so much fun while watching a film. @RanveerOfficial, you were born to play #Simmba! *plenty of seetis*

Just watch #Simmba in single screen

It was just paisa wasool best movie iss saal ki @RanveerOfficial

#Simmba is a BLOCKBUSTER Movie 2018 ! @RanveerOfficial pic.twitter.com/iihLQkg9wI

'सिम्बा' देखकर दीपिका ने रणवीर को लेकर कही ये बड़ी बात

फिल्म रिलीज से पहले मुंबई में सिम्बा की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान दीपिका, रणवीर के परिवार वालों के साथ फिल्म देखने गई थीं। तो जब हाल ही में रणवीर से प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि दीपिका को फिल्म कैसी लगी तो उन्होंने कहा कि दीपिका को रोहित शेट्टी सर के साथ-साथ मुझ पर भी गर्व है। उन्होंने रोहित सर की बहुत प्रशंसा की।

सिम्बा की टीम से क्या नाराज हैं सोनू सूद

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार सोनू सूद इस समय फिल्म ‘सिम्बा’ के मेकर्स से नाराज हैं और उन्होंने यह नाराजगी टीम के साथ जताई भी है। रिपोर्ट के अनुसार सोनू ने कहा कि अगर उन्हें सोनू को प्रमोशन का हिस्सा नहीं बनाना था तो उन्होंने सोनू से डेट्स क्यों मांगी थीं?

खबरों की माने तो सोनू सूद भी ‘सिम्बा’ प्रमोशन का हिस्सा बनना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने पहले से ही अपनी डेट्स फिक्स्ड कर दी थीं। लेकिन जब‘सिम्बा’ का प्रमोशन शुरु हुआ तब फिल्म के निर्माताओं ने सोनू सूद को दरकिनार कर दिया और रणवीर सिंह, सारा अली खान और रोहित शेट्टी के साथ ही प्रमोशन शुरू कर दिया। अब सोनू इसी बात को लेकर फिल्म के निर्माताओं और टीम में नाराज हैं।