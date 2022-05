ये रिश्ता क्या कहलाता है एक्ट्रेस अशनूर कौर ने 18वें बर्थडे पर खुद को दिया खास तोहफा, 45 लाख है कीमत

शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की बेटी नायरा का किरदार निभाने वालीं अशनूर कौर 18 साल की हो गई हैं। 18वें बर्थडे पर अशनूर ने खुद को खास गिफ्ट दिया है जिसकी फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की।

इस खबर को सुनें