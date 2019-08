जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद देशभर में लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए इसका स्वागत किया। वहीं इस अहम फैसले पर रब से सोणा इश्क, बड़े अच्छे लगते हैं और एक रिश्ता ऐसा भी जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी टीवी एक्ट्रेस एकता कौल ने इस भी इस फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की है।

आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस एकता कौल एक कश्मीरी हैं, लेकिन एकता कौल ने जैसे ही बीते साल 15 सितंबर को उन्होंने ऐक्टर सुमीत व्यास से शादी की वैसे ही उन्हें नॉन कश्मीरी घोषित कर दिया गया। एकता को इस से काफी अपसेट थीं, लेकिन बीते दिन जैसे ही मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 और 35A अहम फैसला सुनाया वैसे एकता इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपनी खुशी जाहिर की।

Happy to be a part of my own state again!