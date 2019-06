Article 15 Box Office Collection: आयुष्मान खुराना की फिल्म ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'आर्टिकल 15' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अब फिल्म के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है। इसे आयुष्मान खुराना ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

वीकेंड के चलते फिल्म रिलीज के दूसरे दिन 7.25 करोड़ की कमाई हुई है।

दरअसल, तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 5.2 करोड़ की कमाई की है और दूसरे दिन 7.25 करोड़ की कमाई कर ली है। बता दें कि आयुष्मान की अब तक की रिलीज हुई फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में 'आर्टिकल 15' दूसरे नंबर पर है।

#Article15 jumps on Day 2... Trending very well at urban centres specifically... Should maintain the strong momentum on Day 3, although #INDvENG [#CWC19] cricket match might act as a speed breaker... Fri 5.02 cr, Sat 7.25 cr. Total: ₹ 12.27 cr. India biz.