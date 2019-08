Bigg Boss फेम अर्शी खान ने छोड़ी राजनीति, ये है वजह

बिग बॉस में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली अर्शी खान ने फरवरी के महीने में अर्शी ने ऐलान किया था कि वे भारतीय नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं और 2019 के जनरल इलेक्शंस में भाग लेंगी। लेकिन 6 महीने बाद अर्शी ने राजनीति को छोड़ने का फैसला किया है। अर्शी ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है।

अर्शी ने ट्वीट कर बताया, 'मेरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बढ़ते हुए काम को देखते हुए मेरे लिए राजनीति में योगदान देना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देती हूं। मैं पार्टी को मुझमें विश्वास करने और समाज की देखभाल करने का मौका देने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक की तरह हमेशा इन बातों सपोर्ट करती रहूंगी'।

अर्शी ने आगे लिखा, 'मेरी फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन में की गई कमिटमेंट्स के अलावा मेरे इस्तीफा देने का और कोई कारण नहीं है। मैं एक एक्ट्रेस, एंटरटेनर और इंसान के रूप में लोगों के बीच पहचान बनाने का इंतजार कर रही हूं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया...ढेर सारे प्यार के साथ अर्शी'।

Thank you Congress party for giving me the opportunity ♥️ @bombaytimes @Spotboye @TheKhbri @tellymasala @indiaforums @timesofindia pic.twitter.com/IR2qJ9JeZM