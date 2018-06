अर्शी खान को नहीं मिली 'Prize Money', तो विकास ने किया ये खुलासा

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट अर्शी खान अपने बयानों से काफी चर्चा में रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिस वजह से वो काफी सुर्खियों में आ गई है। दरअसल, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि बिग बॉस के एंक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता ने ये वादा किया था कि वो इस शो से जितना पैसा जीतेंगे वो अर्शी और ज्योति कुमारी को शेयर करेंगे।

तो विकास को अब ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विकास गुप्ता ने झूठी पब्लिसिटी के लिए ऐसा वादा किया था। जिसके बाद अर्शी ने ट्वीट कर लिखा, ना मुझे पैसे मिले और ना ही मुझे चाहिए...प्लीज शांति बनाए रखें।

Ok. This is what I said to @TheKhbri after they dm'ed me repeatedly. And yes, I don't need it. Never did. Peace 🙏❤ pic.twitter.com/x5Y5wfeYsl

वैसे इन खबरों के बाद विकास गुप्ता ने भी अपनी बात रखी है। विकास ने कहा है कि ज्योति को उन्होंने मार्च में ही 50% पैसे दे दिए हैं। अर्शी को भी बाकी के 50% मैं दे रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अब जरूरत नहीं है। वो खुद ही अब अच्छा कमा लेती हैं। तो अर्शी का हिस्सा उन लोगों को दे दिया गया है जिन्हें पैसों की जरूरत थी।

Idiots of the first order . Jyoti has already received 50 percent of the prize money in the month of March . As for Arshi when offered 50 percent , she said she does not need it . She earns a lot of money. So that part of the prize money has been spent on people who need it 😊 https://t.co/xP07eemuxV