तो इस वजह से अर्शी खान ने विकास गुप्ता को किया ब्लॉक, जानें वजह

बिग बॉस-11 के बेहद खास दोस्त बने टीवी प्रड्यूसर विकास गुप्ता और मॉडल-ऐक्ट्रेस अर्शी खान की दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। ये दोनों दोस्त अब एक दुसरे को देखना तक पंसद नहीं करते हैं। इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है। बता दें कि बिग बॉस खत्म होने के बाद भी दोनों की दोस्ती अटूट मानी जाती थी।

दरअसल, हाल ही में विकास का बर्थडे था। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखी थी। इस पार्टी में प्रियांक, बेनाफ्शा, अर्जुन बिजलानी, दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम समेत कई सितारे शामिल हुए, लेकिन पार्टी में विकास की करीबी दोस्त अर्शी गायब दिखीं। सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस ने इस पर हैरानी जताई। जब इसकी जानकारी विकास हुई तो वह सोशल मीडिया यूजर को इस पूरे मामले से अवगत कराया। विकास ने अपने ट्रवीटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी कि क्यों उनकी करीबी दोस्त अर्शी पार्टी में नहीं आईं।

For all the Arshian and virshi fans ✌️who continue to troll and bash. Arshi was invited to the party , she chose not to come . She was upset that I replied to a few birthday wishes . So she blocked me , my mom as well 🙂 Yes I have returned the favour. Continue with Negativity pic.twitter.com/lWUNfYil0B