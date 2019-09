पाकिस्तान के लिए अरशद वारसी ने शेयर किया ये मजेदार वीडियो, देख आप नहीं रोक सकेंगे अपनी हंसी

अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को गुदगुदाने वाले अभिनेता अरशद वारसी (Arshad Warsi) ने अब सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है। अरशद वारसी की यह वीडियो काफी मजेदार है जो काफी वायरल भी हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद एक्टर के पाकिस्तानी फैंन नाराज हो जाएं।

दरअसल, अरशद ने जो वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग आकाश में रॉकेट जैसे से दिखने वाले गुब्बारे को उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुशी से चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान का है। वीडियो को शेयर करते हुए अरशद ने लिखा हैं, ‘मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान ने भी एक रॉकेट लॉन्च किया था। उनका ये ट्वीट इंडिया के चंद्रयान 2 लॉन्च करने के बाद आया है। इसमें वो साफ साफ पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं।

अरशद वारसी का ये ट्वीट भारतीय यूजर्स को बेहद पसंद आया और वो सभी पाकिस्तान से इको फ्रेंडली रॉकेट की तकनीक पाकिस्तान से सीखने की बात करते दिखाई दिए। तो वहीं कुछ पाकिस्तानी यूजर्स अरशद के इस ट्वीट से खफा नजर आए।

यहां देखें अरशद का ट्वीट

I had no idea that Pakistan had also launched a rocket... pic.twitter.com/9PjiBhK3qO