तीसरी बार पिता बने अर्जुन रामपाल, गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने बेटे को दिया जन्म

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल तीसरी बार पिता बन गए हैं। गुरुवार को अर्जुन की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने बेटे को जन्म दिया है। स्पॉटबाय की रिपोर्ट के मुताबिक डिलीवरी सिजेरियन हुई है। बता दें कि ग्रैबिएला को कल यानी बुधवार को अस्पताल ले जाया गया था। ग्रैबिएला के पैरेंट्स साउथ अफ्रीका से भारत आ गए हैं।

अर्जुन कपूर को बॉलीवुड से बधाइयां मिलने का स‍िलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है।

Congratulations @rampalarjun on the arrival of your bundle of joy! God bless! ❤️ pic.twitter.com/vWsPGMfLGY