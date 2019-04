33 की उम्र में पिता और गैंगस्टर बनना चाहते हैं अर्जुन कपूर, खुद खुलासा कर बताई ये वजह

Hey whatcha lookin at Watson ? Channeling my inner Sherlock as my stylist says... Styled by @nikitajaisinghani in a @herringboneandsui suit @amiparis turtleneck @hermes boots & @etro hat #retro #221bakerstreet 📷 - @kevin.nunes.photography

A post shared by Arjun Kapoor (@arjunkapoor) on Mar 5, 2019 at 12:39am PST