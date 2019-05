India's Most Wanted: अर्जुन कपूर स्टारर इस फिल्म ने 2 दिन में कमाए इतने करोड़ कमाए

अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की पहले दिन की कमाई काफी कम थी और अब दूसरे दिन की कमाई की भी जानकारी सामने आ गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 3.03 करोड़ की कमाई कर ली है। तो 2 दिन की कमाई के मुताबिक फिल्म ने 2 दिन (शुक्रवार 2.10 करोड़+शनिवार 3.03 करोड़) में 513 करोड़ की कमाई कर ली है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 1500 से 2000 स्क्रीन्स मिली है।

#IndiasMostWanted witnessed 44.29% growth on Day 2, but, ideally, the biz should’ve doubled since Day 1 was extremely low... Needs to cover lost ground on Day 3 [today]... Fri 2.10 cr, Sat 3.03 cr. Total: ₹ 5.13 cr. India biz. #IMW