Panipat का ट्रेलर देखकर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर दिए ये रिएक्शन

अर्जुन कपूर, संजय दत्त और कृति सनन स्टारर फिल्म 'पानीपत' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार फैन्स बेसब्री से कर रहे थे और अब फिल्म का ट्रेलर फाइनली आ गया है। ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। फिल्म 'पानीपत' में अर्जुन कपूर सदाशिव राव भाऊ के किरदार में नजर आ रहे हैं। संजय दत्त अफगानिस्तान के एक क्रूर राजा अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभा रहे हैं। तो वहीं कृति सेनन सदाशिव राव भाऊ की दूसरी पत्नी पार्वती बाई के किरदार में हैं।

ट्रेलर को देखने के बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए हैं। वैसे ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। किसी को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद आया तो किसी को बिल्कुल नहीं। आईए देखते हैं सोशल मीडिया रिएक्शन...

#PanipatTrailer is good but after watching Ranveer Singh in Bajirao Mastani & Padmaavat, it's very tough for me to like any other star in period drama movies. @RanveerOfficial as a hero or a villian, he remains the best actor as a warrior. — Deνιℓ (@ibeingdevil) November 5, 2019

#PanipatTrailer isn't bad at all @duttsanjay looks really promising. The grand and huge scale of movie is eye catching. @arjunk26 ko log aise hi troll kr rahe hai, yar bande ne khud ki improve kiya hai isme #PanipatTrailerPreview — Deepak Bhurani (@deepak_bhurani) November 5, 2019

Ashutosh Gowariker Back with a BANG! Everything looks grand and good but only let down is the leading cast, Arjun Kapoor. Though he tried his best. Sanjay Dutt is old but Gold. Wishing good luck to the team 👍#PanipatTrailerhttps://t.co/HQdXnJsSCH — 🎯DEVENDRA SAINI🎯 (@DevendersainiS) November 5, 2019

#PanipatTrailer Goosebumps !

an unforgettable black chapter in glorious Maratha history. pic.twitter.com/l257Siq2oc — संदीप भोसले (@SandeepSBhosle) November 5, 2019

#PanipatTrailer review



Everything is is great except Arjun Kapoor. Trailer is appealing. Big canvas and huge scale is attractive but casting is looking weak. But story is looking great. Chalegi lekin Arjun ki jagah koi aur hota to daudati... — A4Aadi (@akki_aditya) November 5, 2019

#PanipatTrailer

Its totally worth watching for Ashutosh Gowariker brilliance. Although I wish they should've casted an A lister for Arjun's role.

Meanwhile this👇🏽gave me deja-vu feeling of #JodhaAkbar set. @iHrithik pic.twitter.com/qBzPCpcfIK — Kabir Mehta (@iKabirMehta) November 5, 2019

फिल्म में जीनत अमान और पद्मिनी कोलापुरी भी अहम भूमिका में दिखेंगी। आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में तैयार पानीपत 6 दिसंबर को रिलीज होगी।