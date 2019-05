श्रीदेवी से मलाइका की तुलना करने पर वरुण धवन की फैन पर भड़के अर्जुन कपूर, ट्विटर पर जमकर लगाई क्लास

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इतना ही नहीं अर्जुन अक्सर अपने फैंस और यूजर्स के सवालों का जवाब भी देते हैं। इसी बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक ट्रोलर ने मलाइका-अर्जुन के रिश्ते की तुलना उनके पिता बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते से करते हुए उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। इस बात से आहत अर्जुन ने ट्रोलर को करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया है। इतना ही नहीं अर्जुन के दोस्त और बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल कुसुम भूटानी नामक एक ट्विटर यूजर ने अर्जुन को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'आप अपने पिता कि दूसरी पत्नी से नफरत करते हैं क्योंकि उनके कारण वह आपकी मां को छोड़ कर चले गए थे और अब आप अपने से 11 साल बड़ी महिला को डेट कर रहे हैं जिसका एक टीनेजर बेटा भी हैं। यह डबल स्टैंडर्ड क्यों अर्जुन।

I don’t hate anyone Kusum. We kept a dignified distance, If I did I wouldn’t have been there for my dad Janhvi & Khushi at a sensitive time... it’s easy to type & judge, think a little. Your @Varun_dvn s fan so I feel I should tell u don’t spread negativity with his face on ur DP https://t.co/DHyHVVDPHq — Arjun Kapoor (@arjunk26) May 28, 2019

इस ट्वीट के जवाब में अर्जुन ने ट्वीट कर लिखा कि 'मैं किसी से नफरत नहीं करता कुसुम, हमने बस एक जरुरी डिस्टेंस बनायीं हुई थी। अगर ऐसा होता तो मैं मुश्किल घड़ी में अपने पिता और जान्हवी, खुशी के साथ खड़ा नहीं होता। किसी के लिए कुछ भी लिखना या उसे जज करना बेहद आसान होता हैं। आप वरुण धवन की फैन हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं की उसकी तस्वीर अपनी डीपी में इस्तेमाल करते हुए ऐसी निगेटिविटी न फैलाएं।

I apologise if I have hurt anyone's sentiments. I meant to do no harm. Extremely sorry to all @arjunk26 Fans.... Please Forgive me👃👃. It was just my opinion. Have nothing against @arjunk26 Sir or #MalaikaArora Ma'am. . SORRY SIR @arjunk26 — kusum Bhutani | ❤️❤️ KALANK ❤️❤️ (@kusumbhutani) May 28, 2019

अर्जुन के इस ट्वीट के यूजर ने अपना पोस्ट डिलीट कर सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। इसके बाद ट्रोलर ने अपना ये ट्वीट डिलीट किया और अर्जुन से माफी मांगी। उसने माफी मांगते हुए लिखा, 'मैंने अगर किसी को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए माफी चाहती हूं। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। अर्जुन के सभी फैंस से माफी चाहती हूं, मुझे माफ कर दें। यह केवल मेरा नजरिया था। मैं किसी भी तरह अर्जुन कपूर और मलाइका मैम के खिलाफ नहीं हूं।

Im glad u apologised kusum its okay arjun is not upset lets just all live our own lives ak has a big heart like I always say I don’t want any of my fans to talk bad about any actors #keepiteasy https://t.co/o4aNGmbMjb — Varun Dhawan (@Varun_dvn) May 28, 2019

यूजर के माफी मांगने के बाद वरुण धवन ने भी इस पर रिप्लाई किया। वरुण धवन ने लिखा, 'मुझे खुशी है कि तुमने माफी मांगी। अर्जुन किसी भी बात से परेशान नहीं है। सभी अपनी जिंदगी जीते हैं। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा कोई भी फैन किसी एक्टर के खिलाफ गलत ना बोले।'

वहीं अर्जुन ने इसपर रिप्लाई करते हुए लिखा, 'ठीक है.. प्यार बांटो। स्ट्रीट डांसर (वरुण धवन की आने वाली फिल्म) आपका इंतजार कर रही है।'