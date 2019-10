VIDEO: मलाइका की बर्थडे पार्टी में 'प्रॉपर पटोला' गाने पर जमकर नाचे बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर, इन सितारों ने भी की खूब मस्ती

What a superb dance . Dance on your own beats😌😌😌😌 . Lets groove with arjun💃 . @arjunkapoor at @malaikaaroraofficial 's #birthdaybash . #arjunkapoor #bollywood #birthdaybash #birthdayvibes #cute #celebrity

A post shared by Arjunkwellwisher (@arjunkwellwisher) on Oct 22, 2019 at 7:14pm PDT