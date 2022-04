अर्जुन कपूर और जाह्नवी कपूर के बचपन की फोटो देखकर नॉस्टैल्जिक हुए फैन, पूछने लगे ये सवाल

Arjun Kapoor and Jhanvi Kapoor Childhood Photos: बोनी कपूर ने अपने बच्चों की ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हमारी फिल्म 'खुशी' की शूटिंग के दौरान अर्जुन और जाह्नवी बर्लिंगटन में मस्ती के मिजाज में।'

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Tue, 19 Apr 2022 04:57 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.